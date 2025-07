VÍDEO: Incêndio destrói imóvel de três andares no bairro Pantanal, em Florianópolis De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas ou feridos no incêndio

