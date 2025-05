VÍDEO: Incêndio em caminhão com porcos mata motorista carbonizado na BR-282, em SC Incêndio em caminhão com porcos causou bloqueio na madrugada desta quarta-feira (21), em Maravilha, no Oeste do estado; motorista morreu... ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um incêndio em caminhão com porcos matou um motorista de 37 anos carbonizado e interditou temporariamente o trânsito na BR-282, em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira (21). O veículo, com placas de Palmitinhos (RS), acabou pegando fogo após tombar. O motorista não resistiu e morreu carbonizado no local. Alguns porcos também ficaram presos e acabaram morrendo.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Turistas escapam de desabamento de torre de 650 anos na China

Hugo Motta quer aprovar isenção do IR até setembro para valer em 2026

Quem é ‘Zorro do PCC’, preso por aterrorizar fazendeiros em São Paulo