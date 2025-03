VÍDEO: Incêndio mata cachorros e moradores tentam fugir pela janela do 3° andar, em SC Incêndio no 3° andar de prédio em Balneário Camboriú matou cachorros e, no desespero, moradores tentaram fugir pela janela ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 17h28 (Atualizado em 21/03/2025 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagens impressionantes mostram um morador tentando fugir de um incêndio no 3° andar, no residencial Estrela do Mar, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, pela janela. O incêndio motivou uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros por volta das 3h desta sexta-feira (21).

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem registra BO após não receber maconha e alega ‘má-fé’ de traficante

Comerciantes são indiciados por vender bebidas e cigarros eletrônicos a adolescentes em SC

Entenda projeto de lei que quer proibir prostituição em vias públicas de Joinville