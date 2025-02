VÍDEO: Incêndio provoca coluna de fumaça preta no Saco Grande, em Florianópolis Corpo de bombeiros extinguiu as chamas no local; edifício vai passar por perícia para verificar os danos e as causas do incêndio no...

ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 20h25 (Atualizado em 15/02/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share