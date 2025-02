VÍDEO: Inconformada com término, mulher tenta matar filha do ex a facadas; ‘Minha vingança’ A mulher segue em liberdade após tentar esfaquear a filha do ex-namorado no supermercado e enviar ameaças à família dele ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 21h25 (Atualizado em 10/02/2025 - 21h25 ) twitter

Uma mulher de 41 anos atacou a filha do ex-namorado com uma faca em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. A tentativa de homicídio ocorreu no local de trabalho da ex-enteada e foi flagrada por câmeras de segurança no dia 22 de janeiro.

Para saber mais sobre esse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

