VÍDEO: Instrutor de autoescola é demitido por atropelar ciclista e fugir em Joinville
Após atropelar ciclista e fugir sem prestar socorro, instrutor é demitido em Joinville pela autoescola; vítima já se recupera em casa...
Um instrutor de autoescola foi demitido após um acidente que deixou um ciclista de 58 anos ferido em Joinville. A ocorrência aconteceu na quarta-feira (27), durante uma aula prática na avenida Paulo Schoereder, no bairro Petrópolis. Segundo a Polícia Militar, o carro da autoescola era conduzido sob supervisão do instrutor, de 41 anos. Após a colisão, o profissional deixou o local sem prestar socorro imediato à vítima. O instrutor alegou que saiu apenas para registrar a digital do aluno na sede da autoescola e que pretendia retornar em seguida, quando foi abordado por populares.
Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
