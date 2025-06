VÍDEO: Instrutora de autoescola relata medo durante vendaval em SC; ‘Fui rastejando’ Cinco pessoas estavam embaixo do pavilhão da autoescola que teve o teto arrancado em São Miguel do Oeste, no Oeste do estado; vendaval... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h17 ) twitter

Moradores de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, foram surpreendidos por um forte vendaval na tarde de quarta-feira (4). Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento em que o telhado de um pavilhão foi arrancado pela força do vento.

Para saber mais sobre essa situação impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

