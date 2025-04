VÍDEO: Itapema inaugura novo espaço de cuidado animal na cidade Novo espaço de cuidado animal em Itapema é quatro vezes maior que o anterior, possui mais conforto e melhor infraestrutura ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 21h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 21h40 ) twitter

Na última quarta-feira (23), a Prefeitura de Itapema, por meio da Faaci (Fundação Ambiental Área Costeira), inaugurou o novo espaço do Daba (Departamento de Assistência e Bem-Estar Animal) no município. Conforme a prefeitura, o local representa um salto significativo nas políticas públicas voltadas à causa animal, com mais estrutura, conforto e condições adequadas para acolhimento, tratamento e adoção responsável.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa em Itapema, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

