VÍDEO: Jacaré invade piscina durante chuvas e assusta moradores em Florianópolis

Um jacaré invadiu a piscina de uma casa durante as chuvas em Florianópolis na manhã desta sexta-feira (17). A moradora da residência, estudante Júlia Pires, de 22 anos, relata que o animal já foi resgatado pela PMA (Polícia Militar Ambiental).

Para saber mais sobre este curioso incidente e as condições climáticas em Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

