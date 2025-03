VÍDEO: Jovem com autismo é impedido de entrar em show em SC e família denuncia discriminação Banda Corpo e Alma se comoveu com o caso e gravou um vídeo para o jovem; clube de Joinville onde ocorreu o caso negou qualquer ato... ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 25 anos foi impedido de entrar em um show na Sociedade Esportiva e Recreativa Vera Cruz, em Joinville, na última sexta-feira (28). A família alega que a proibição ocorreu pelo fato de ele ser autista. O caso gerou repercussão e motivou manifestações na internet.

Para entender todos os detalhes dessa situação e as reações que ela gerou, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Seca castiga 16 municípios de SC e ameaça produção agrícola no estado

De tudo um pouco! Veja como será o tempo na primeira semana de abril em Criciúma e região

Caso Thamily: motorista do carro em que jovem foi morta pela polícia é solto em Criciúma