VÍDEO: Jovem que atropelou e matou homem com scooter durante ‘racha’ é indiciado em SC Vídeos divulgados pela Polícia Civil mostra momento em que homem é atropelado com scooter, horas antes do Réveillon em Itapema

ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share