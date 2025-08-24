Logo R7.com
VÍDEO: Jovem tem rosto esmagado em acidente raro em praia de Florianópolis

Rapaz de 23 anos foi levado às pressas para o pronto-socorro após ter o rosto esmagado

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um rapaz de 23 anos teve o rosto esmagado após ser prensado entre um barco e sua quilha (peça localizada no inferior da embarcação). A ocorrência foi registrada na praia da Armação, em Florianópolis, na manhã deste sábado (23). Inicialmente, a vítima foi atendida pelos guarda-vidas que estavam na praia. Em decorrência da gravidade dos ferimentos, além do Corpo de Bombeiros, o helicóptero Arcanjo 01 teve que ser acionado para o resgate.

