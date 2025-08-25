VÍDEO: Jovens que acampavam em beira de rio são surpreendidos pela chuva e ficam ilhados em SC
Operação do Corpo de Bombeiros já dura mais de 10 horas, mas apenas duas pessoas foram resgatadas até o fim da manhã deste domingo (...
Três Jovens que acampavam na beira de um rio em Orleans, município a 185 km de Florianópolis, ficaram ilhados após fortes chuvas atingirem a região na madrugada deste domingo (24). Uma megaoperação de resgate do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) está em andamento há mais de 10 horas para salvá-los.
