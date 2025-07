VÍDEO: Kombi afunda no rio em Itajaí segundos após motorista descer Câmeras registraram o momento em que o motorista saiu do veículo e na sequência a kombi cai em rio próximo de onde estava estacionada... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 04h17 (Atualizado em 26/07/2025 - 04h17 ) twitter

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma Kombi caiu no rio Itajaí-Mirim, em Itajaí, no Litoral Norte catarinense. O caso aconteceu na manhã da quinta-feira (24). As imagens mostram o momento em que o motorista saiu do carro e, na sequência, a Kombi indo em direção ao rio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba todos os detalhes desse incidente impressionante!

