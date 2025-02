VÍDEO: Lagarto africano é resgatado de container vindo dos EUA em SC Lagarto foi mantido em um ambiente controlado, sem risco de contato com a fauna local ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 17h28 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h28 ) twitter

Um lagarto originário da África foi resgatado na segunda-feira (27) em São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina. A captura do animal, que estava escondido entre produtos importados dentro de um container proveniente da Flórida, nos Estados Unidos, foi realizada pelo GOR (Grupo de Operações e Resgate) da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa intrigante história de resgate!

