VÍDEO: Laje de hospital em construção desaba e deixa quatro feridos na Grande Florianópolis Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (24), no bairro Pagani, em Palhoça; quatro pessoas ficaram feridas no acidente e foram... ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 24/02/2025 - 20h26 ) twitter

A laje de um hospital em construção em Palhoça, na Grande Florianópolis, desabou na tarde desta segunda-feira (24). A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu para socorrer quatro vítimas que ficaram feridas no acidente.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

