VÍDEO: Líquido vaza no fundo do mar e EUA 'liga alerta' para terremoto devastador e megatsunami Com 37% de chance de ocorrer em meio século, megaterremoto na Zona de Subducção de Cascadia pode gerar tsunami com ondas de até 30... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 23h05 (Atualizado em 11/02/2025 - 23h05 )

Após líquido que lubrifica as placas tectônicas começar a vazar a 4 km de profundidade no mar, cientistas alertam que há 37% de chance de um terremoto devastador de magnitude 9 atingir a costa do Oregon (EUA) nos próximos 50 anos. O último grande tremor na região ocorreu em 26 de janeiro de 1700, gerando um tsunami que atravessou o Oceano Pacífico e atingiu o Japão.

Saiba mais sobre essa ameaça e como o Oregon está se preparando para um possível terremoto devastador consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

