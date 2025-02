VÍDEO: Macacos invadem casa de Carolina Dieckmann e quebram tudo Atriz usou as redes sociais para compartilhar os estragos causados pela visita inusitada ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 15h08 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h08 ) twitter

A atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais para compartilhar um momento curioso com seus seguidores. Ela teve a casa invadida por macacos, que quebraram objetos e derrubaram potes de ração. “Por que você deixou eles entrarem, Chili?”, questionou ao gato, em tom de brincadeira. A cena foi registrada no sábado (25).

Para ver os estragos causados pelos macacos na casa de Carolina Dieckmann, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

