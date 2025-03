VÍDEO: Mãe dá à luz dentro do carro a caminho de hospital em SC; ‘simplesmente nasceu’ Segundo a família, a escolha pelo hospital em Massaranduba se deu devido a qualidade do atendimento ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher, moradora de Barra Velha, deu à luz dentro do carro da família, enquanto estavam a caminho do hospital em Massaranduba, cidade do Norte de Santa Catarina. O parto inesperado aconteceu na tarde desse sábado (22).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa emocionante história!

Leia Mais em ND Mais:

Venezuelana e filhas pedem socorro na janela após agressão de haitiano, em Balneário Camboriú

Vídeo mostra fuga desesperada de crianças durante ataque de 50 armados a escola na Inglaterra

Claro fica fora do ar e clientes reclamam da falta de internet: ‘Vou roubar wi-fi da portaria’