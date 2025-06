VÍDEO: Mais de 400 kg de maconha são encontrados camuflados em caminhão em SC A droga saiu de Cascavel (PR) e tinha como destino o Rio Grande do Sul; o motorista foi preso em São Lourenço do Oeste, no Oeste ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 27/06/2025 - 04h55 ) twitter

Uma operação resultou na apreensão de mais de 400 kg de maconha, que estavam escondidos em estruturas de aço transportadas por um caminhão, na manhã desta quinta-feira (26). A droga saiu de Cascavel (PR) e tinha como destino o Rio Grande do Sul. O motorista foi preso em São Lourenço do Oeste, no Oeste de Santa Catarina.

