VÍDEO: Mais de 6 mil pessoas acompanham a abertura do Natal em Chapecó VÍDEO: Mais de 6 mil pessoas acompanham a abertura do Natal em Chapecó ND Mais|Do R7 15/11/2024 - 20h08 (Atualizado em 15/11/2024 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Abertura do Natal em Chapecó

A abertura do Natal da Família de Chapecó, Oeste de SC, foi realizada na noite de quinta-feira (14) na Praça Coronel Bertaso e contou com a presença de cerca de 6 mil pessoas. Nesta sexta-feira (15) ocorre a inauguração das luzes no Ecoparque.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este evento emocionante!

Leia Mais em ND Mais:

PIB de SC atinge R$ 466, bilhões, com destaque para setor de serviços

Taxa de Preservação Ambiental volta a vigorar, mas prefeitura de Bombinhas deve explicações

Polícia encontra fábrica clandestina de anabolizantes em SC