Vídeo Mansão da família Guglielmi é vendida para se tornar o residencial mais luxuoso de SC

Mansão da família Guglielmi é vendida para se tornar o residencial mais luxuoso de SC Em uma negociação de milhões, a histórica mansão, construída na década de 70 pelo empresário Realdo Guglielmi, teve seus jardins projetados... ND Mais|Do R7 01/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 01/03/2025 - 00h25 )

Ocupando uma área de dois hectares e uma quadra inteira na região mais nobre, privilegiada e valorizada de Criciúma, cercada por imensos muros e com seus jardins assinados pelo famoso arquiteto e paisagista brasileiro Burle Marx, a histórica mansão, construída nos anos 70 pelo empresário Realdo Guglielmi na subida do Hospital São João Batista, que até hoje continua sendo um cartão postal por sua imponente arquitetura, acaba de ser adquirida pelo empresário Eraldo Rosa, big boss da Eraldo Construções. O novo dono do imóvel projeta para o local uma nova tendência luxuosa de bem viver.

