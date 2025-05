VÍDEO: MC Poze do Rodo é preso por apologia ao crime e ligação com o tráfico de drogas no RJ Investigação da Polícia Civil aponta que as músicas do cantor exaltam o Comando Vermelho e o tráfico de drogas; shows seriam utilizados... ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 21h36 ) twitter

ND Mais

O cantor Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso na manhã desta quinta-feira (29). A prisão ocorreu em sua casa, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é investigado por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a operação, a polícia apreendeu seu carro, uma BMW X6, além de várias joias.

Para mais detalhes sobre essa prisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

