Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO: Menina de 10 anos ganha família adotiva no dia do aniversário em SC e choro emociona web

Criança estava há um ano e nove meses em abrigo de Florianópolis; ela recebeu presentes e foto dos futuros pais no dia do seu aniversário...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma menina de 10 anos que morava em um abrigo em Florianópolis ganhou uma família adotiva no dia do seu aniversário. Um vídeo emocionante que mostra o momento em que ela recebe uma carta dos futuros pais viralizou nas redes sociais.

Para saber mais sobre essa história emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.