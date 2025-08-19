VÍDEO: Menina de 10 anos ganha família adotiva no dia do aniversário em SC e choro emociona web
Criança estava há um ano e nove meses em abrigo de Florianópolis; ela recebeu presentes e foto dos futuros pais no dia do seu aniversário...
Uma menina de 10 anos que morava em um abrigo em Florianópolis ganhou uma família adotiva no dia do seu aniversário. Um vídeo emocionante que mostra o momento em que ela recebe uma carta dos futuros pais viralizou nas redes sociais.
Uma menina de 10 anos que morava em um abrigo em Florianópolis ganhou uma família adotiva no dia do seu aniversário. Um vídeo emocionante que mostra o momento em que ela recebe uma carta dos futuros pais viralizou nas redes sociais.
Para saber mais sobre essa história emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa história emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: