VÍDEO: Mergulhadores localizam grande quantidade de cocaína em navio atracado em porto de SC

O que começou como um mergulho de treinamento policial de vistoria em cascos de navios terminou em uma grande apreensão de cocaína no Porto de Imbituba, no Sul de Santa Catarina. Durante o exercício realizado na tarde de domingo (31), policiais militares e federais encontraram 277 quilos da droga em um navio de carga de bandeira maltesa.

Para mais detalhes sobre essa operação impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

