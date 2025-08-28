Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO: Micro-ônibus passa por cima de mulher que acaba morta em SC

Atropelamento aconteceu na tarde do último sábado (23) em Bombinhas; câmera de segurança mostra dinâmica do acidente

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento exato em que uma mulher de 58 anos morreu atropelada em Bombinhas, Litoral Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu na tarde do último sábado (23).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.