VÍDEO: Micro-ônibus passa por cima de mulher que acaba morta em SC
Atropelamento aconteceu na tarde do último sábado (23) em Bombinhas; câmera de segurança mostra dinâmica do acidente
Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento exato em que uma mulher de 58 anos morreu atropelada em Bombinhas, Litoral Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu na tarde do último sábado (23).
