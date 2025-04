VÍDEO: Ministério da Educação é evacuado após incêndio na central de ar condicionado Corpo de Bombeiros controlou as chamas do incêndio no Ministério da Educação; servidores precisaram sair do prédio e não houve vítimas... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio atingiu, nesta segunda-feira (7), o prédio no anexo 1 do MEC (Ministério da Educação), em Brasília. Conforme a pasta, o fogo teria começado na central de ar condicionado do edifício. Imagens mostram uma fumaça densa e preta ao redor do local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente e as ações tomadas.

Leia Mais em ND Mais:

Brasileiros que compram iPhone nos EUA podem pagar até 30% a mais após tarifaço de Trump

Piloto de Florianópolis garante o pódio na Copa Beto Carrero de Kart

Procurados no mundo: ‘Viúva Negra’ está entre brasileiros mais perigosos da lista da Interpol