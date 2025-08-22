Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vídeo mostra acidente grave entre moto e patinete elétrico em Balneário Camboriú

As imagens mostram o rapaz atravessando a via na faixa de pedestres e sendo atingido por uma motocicleta.

ND Mais

ND Mais|Do R7

Cláudio Costa

Um vídeo mostra um grave acidente em Balneário Camboriú. A batida envolvendo uma moto e um patinete elétrico aconteceu na avenida Brasil, nas proximidades da rua 2.300, no Centro, na terça-feira (19). Um adolescente ficou gravemente ferido no sinistro.

Para mais detalhes sobre este incidente e as novas regras de trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.