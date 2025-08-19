Vídeo mostra capotamento de veículo após batida em SC O acidente aconteceu na noite de sábado (16), em Balneário Camboriú. ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 04h17 (Atualizado em 19/08/2025 - 04h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um vídeo mostra o capotamento de um veículo após uma colisão em Balneário Camboriú. A condutora sofreu o acidente ao se distrair com um celular na rua 990, no Centro, na noite de sábado (16). A BC Trânsito foi chamada para atender a ocorrência por volta da 0h30.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse acidente impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Noiva é surpreendida com despedida de solteira dentro de mercado em SC

Gato ‘mal-humorado’ vira mascote e aparece até ao vivo em rádio de SC

Após 17 anos, famílias atingidas pela enchente de 2008 recebem novas casas em Florianópolis