Vídeo mostra capotamento de veículo após batida em SC
O acidente aconteceu na noite de sábado (16), em Balneário Camboriú.
Um vídeo mostra o capotamento de um veículo após uma colisão em Balneário Camboriú. A condutora sofreu o acidente ao se distrair com um celular na rua 990, no Centro, na noite de sábado (16). A BC Trânsito foi chamada para atender a ocorrência por volta da 0h30.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse acidente impressionante!
