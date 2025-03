Vídeo mostra fuga desesperada de crianças durante ataque de 50 armados a escola na Inglaterra Mãe revela que filha está no hospital após ser seguida e agredida pelo grupo que invadiu festa de aniversário na escola ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 15h06 ) twitter

Um novo vídeo do ataque a escola na Inglaterra mostra crianças, adolescentes e adultos correndo do local na noite de sábado (22). Armados com facas e machetes, um grupo de mais de 50 jovens invadiu uma festa de aniversário no ginásio e provocou pânico.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

