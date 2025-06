Vídeo mostra megaoperação da Polícia Civil no Sul de SC; lideranças faccionadas foram presas Deflagrada nesta quarta-feira (18), Operação Célula Sul 4 teve desdobramentos em quatro cidades catarinenses e no Paraná ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 00h55 (Atualizado em 19/06/2025 - 00h55 ) twitter

A Polícia Civil divulgou um vídeo em que mostra parte da megaoperação deflagrada no Sul de Santa Catarina, em repressão a uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Ao todo, 18 pessoas terminaram presas, incluindo lideranças da facção, e 31 ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Criciúma, Morro da Fumaça, Siderópolis, Cocal do Sul e na cidade de Cascavel, no Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impactante!

