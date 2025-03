Vídeo mostra momento em que caminhão e locomotiva colidem e deixam trabalhadores feridos em SC Acidente foi registrado na última sexta-feira (21), no bairro Congonhas, em Tubarão ND Mais|Do R7 23/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 23/03/2025 - 21h05 ) twitter

Uma colisão entre caminhão e locomotiva, no bairro Congonhas, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina, foi registrada na última sexta-feira (21). Um vídeo publicado pelo Agora Laguna, que mostra o momento do acidente, registrou o impacto. Dois trabalhadores ficaram feridos.

