VÍDEO: Moto com bebê é atingida durante ultrapassagem e acidente assusta em SC Após a colisão das motocicletas, a Honda/CB, com apenas o condutor, bateu contra um poste; o acidente aconteceu em Chapecó, no Oeste... ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma moto com bebê foi atingida por outra motocicleta durante uma ultrapassagem. Após colisão a motocicleta com apenas o condutor bateu contra um poste. O acidente aconteceu por volta das 17h45 de quinta-feira (20), na Rua Cunha Porã, no bairro Efapi, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este acidente impressionante.

Leia Mais em ND Mais:

Com extensa ficha criminal, homem ronda escola de Balneário Camboriú com simulacro de arma

Operação combate grupo que furtou peças de ônibus escolar e causou prejuízo de R$ 100 mil em SC

Após sofrer mal súbito, homem morre na calçada do Aeroporto de Joinville