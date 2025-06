VÍDEO: Moto ‘invisível’ sem farol e com lanterna de mão quase causa acidente na BR-282, em SC PRF flagrou motocicleta sem placa, com lanterna de mão e motorista embriagado na BR-282, em Xanxerê, no Oeste do estado

ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share