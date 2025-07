VÍDEO: Motoboy é atropelado por motorista embriagado e com CNH vencida desde 2018 em SC Motorista de 51 anos estava com sinais de embriaguez, recusou o bafômetro em São Bento do Sul e tinha a CNH vencida há sete anos ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um motoboy de 38 anos foi atropelado na noite dessa segunda-feira (7) por um motorista embriagado em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense. O condutor do carro, um homem de 51 anos, estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida desde 2018 e foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

Para mais detalhes sobre este acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Pintor morre ao cair de prédio em SC; ‘Sempre sorrindo’

Estado investirá R$ 12 milhões em ciclovia que conectará duas cidades no Extremo Sul de SC

MPSC apresenta denúncia contra professor de creche em Florianópolis acusado de abuso infantil