RecordPlus
VÍDEO: Motociclista colide com picape e é arrastado por quilômetros sobre carroceria em Chapecó

O motociclista foi encontrado a quilômetros do local da colisão, na Avenida Fernando Machado, e foi encaminhado em estado grave ao...

ND Mais|Do R7

Um grave acidente de trânsito aconteceu na noite de domingo (31), em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. Câmeras de segurança registraram o momento em que um motociclista colidiu com uma Fiat Strada e ficou sobre a carroceria do veículo, na Avenida Fernando Machado.

