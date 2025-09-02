VÍDEO: Motociclista colide com picape e é arrastado por quilômetros sobre carroceria em Chapecó
O motociclista foi encontrado a quilômetros do local da colisão, na Avenida Fernando Machado, e foi encaminhado em estado grave ao...
Um grave acidente de trânsito aconteceu na noite de domingo (31), em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. Câmeras de segurança registraram o momento em que um motociclista colidiu com uma Fiat Strada e ficou sobre a carroceria do veículo, na Avenida Fernando Machado.
