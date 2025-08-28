Vídeo: Motociclista morre atropelado após queda na BR-101, em Itajaí
Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), em Itajaí.
Um motociclista morreu em um acidente na BR-101, em Itajaí. O atropelamento aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), no quilômetro 112 da rodovia. A Arteris Litoral Sul foi chamada para atender a ocorrência por volta das 8h20. As primeiras informações apuradas pela equipe do ND Mais com a concessionária apontam que a moto seguia no corredor.
