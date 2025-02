VÍDEO: Motorista bêbada atropela 3 mulheres e criança após fim de namoro; ‘falou que ia matar’ Maria de Fátima não aceitava amizade entre o seu ex-namorado e Marli e avançou com carro em alta velocidade contra a mulher; vítimas... ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 21/01/2025 - 22h06 ) twitter

Uma motorista bêbada atropelou três mulheres e uma criança de 6 anos em Jaraguá, zona norte de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram ela atingindo as vítimas com o carro em alta velocidade. O crime teria sido motivado por ciúmes de uma amizade de seu ex-namorado, já que ela não aceitava o fim do relacionamento.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

