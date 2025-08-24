Logo R7.com
VÍDEO: Motorista de Porsche é preso após matar mulher atropelada em evento em SC

O acidente ocorreu durante a “Subida da Montanha”, na cidade de Grão Pará; o condutor foi preso em flagrante

ND Mais|Do R7

A comerciante Patricia Oening Foss, de 38 anos, morreu após ser atropelada por um Porsche durante o evento automobilístico “Subida da Montanha”, em Grão Pará, no Sul de Santa Catarina.

