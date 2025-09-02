VÍDEO: Motorista é esmagado pelo próprio carro após ser ejetado pela janela em SC
Um homem de 48 anos ficou ferido após ser esmagado pelo próprio carro durante um capotamento; acidente aconteceu em São Lourenço do...
Um capotamento impressionante foi registrado por câmeras de segurança na tarde de domingo (31), em São Lourenço do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. O motorista, de 48 anos, foi arremessado e esmagado pelo próprio carro durante o acidente e sofreu escoriações pelo corpo. Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento do município.
Um capotamento impressionante foi registrado por câmeras de segurança na tarde de domingo (31), em São Lourenço do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. O motorista, de 48 anos, foi arremessado e esmagado pelo próprio carro durante o acidente e sofreu escoriações pelo corpo. Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento do município.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este acidente impressionante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este acidente impressionante!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: