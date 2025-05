VÍDEO: Motorista embriagado atropela e mata ciclista em Santa Catarina Motorista saiu do local sem prestar socorro e foi encontrado em casa pela Polícia Militar, que constatou a embriaguez do homem ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 09h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 09h16 ) twitter

Um ciclista morreu após ser atropelado em Joinville, no Norte de Santa Catarina, na manhã deste domingo (25). O caso ocorreu na rua Albano Schmidt, no bairro Boa Vista. O motorista saiu do local sem prestar socorro e foi encontrado em casa, pela PM (Polícia Militar).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

