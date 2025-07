VÍDEO: Motorista evita acidente com caminhão carregado de duas toneladas de esgoto na BR-376 Caminhão transportava duas toneladas de esgoto e trafegava a 50 km/h no momento em que acessou a área de escape na BR-376 ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 02h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h17 ) twitter

Um caminhoneiro evitou um grave acidente na BR-376, enquanto descia a serra no sentido Santa Catarina, ao utilizar a área de escape da rodovia após perceber uma falha nos freios do veículo que conduzia. O caso aconteceu por volta das 11h40 dessa quarta-feira (23). De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, o caminhão transportava duas toneladas de esgoto e trafegava a 50 km/h no momento em que acessou a área de escape localizada no km 671 da rodovia.

