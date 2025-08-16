VÍDEO: Motorista fura sinal vermelho e destrói ponto de ônibus em rua nobre de Florianópolis Após deixar ponto de ônibus destruído, motorista deu ré e saiu do local; carro foi guinchado horas mais tarde no bairro Trindade ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O motorista Jaime Machado Neto dirigia uma Mercedes quando, na madrugada desta sexta-feira (15), avançou o sinal vermelho da rua Heitor Luz, desviou de um carro que descia a avenida Mauro Ramos e destruiu completamente um ponto de ônibus da rua Bocaiuva, centro de Florianópolis.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Shows, adoção e trilha: Jardim Botânico de São José celebra 10 anos com festa gratuita

Vivapark Porto Belo e Famex apresentam Vitta 27, novo marco arquitetônico do bairro parque

Veja onde vai chover e onde o calor vai bater os 39 °C no fim de semana