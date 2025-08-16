VÍDEO: Motorista fura sinal vermelho e destrói ponto de ônibus em rua nobre de Florianópolis
Após deixar ponto de ônibus destruído, motorista deu ré e saiu do local; carro foi guinchado horas mais tarde no bairro Trindade
O motorista Jaime Machado Neto dirigia uma Mercedes quando, na madrugada desta sexta-feira (15), avançou o sinal vermelho da rua Heitor Luz, desviou de um carro que descia a avenida Mauro Ramos e destruiu completamente um ponto de ônibus da rua Bocaiuva, centro de Florianópolis.
O motorista Jaime Machado Neto dirigia uma Mercedes quando, na madrugada desta sexta-feira (15), avançou o sinal vermelho da rua Heitor Luz, desviou de um carro que descia a avenida Mauro Ramos e destruiu completamente um ponto de ônibus da rua Bocaiuva, centro de Florianópolis.
Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: