VÍDEO: Motorista perde controle de carro, roda na pista e bate dentro de túnel em Florianópolis Acidente foi registrado nesta terça-feira (28), no túnel Antonieta de Barros, em direção à área central da cidade ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 19h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 19h27 ) twitter

Um motorista perdeu o controle do carro, rodou na pista e bateu na mureta de túnel em Florianópolis. A ocorrência, no fim da manhã desta terça-feira (28), foi registrada por câmeras de monitoramento. O trânsito precisou ser interrompido no local, mas foi liberado rapidamente.

