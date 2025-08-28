Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO: Mulher é agredida em frente à delegacia após furtar carro e atropelar criança em SC

A mulher estava aparentemente sob efeito de drogas e foi presa em flagrante pela Polícia Militar em Videira, no Meio-Oeste

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma ocorrência inusitada movimentou a manhã desta quarta-feira (27) em Videira, no Meio-Oeste catarinense. Uma mulher foi agredida por populares em frente à delegacia após furtar um carro e atropelar uma criança de 5 anos. Ela foi presa em flagrante pela PM (Polícia Militar).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.