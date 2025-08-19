Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO: Mulher é arrastada por caminhão e fica gravemente ferida em Chapecó

Uma mulher foi atropelada e arrastada por um caminhão na manhã desta segunda-feira (18), no Centro do município; vítima sofreu amputação...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma mulher de 64 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um caminhão na manhã desta segunda-feira (18), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Imagens de câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que a vítima, que caminhava pela calçada, tentou atravessar a rua na faixa de pedestres e acabou sendo arrastada pelo veículo, no Centro.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.