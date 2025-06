VÍDEO: Mulher é atropelada e arremessada ao atravessar faixa de pedestres em SC Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro não consegue frear a tempo e atinge vítima em Três Barras ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h56 ) twitter

Uma mulher de 46 anos foi atropelada enquanto atravessava uma faixa de pedestres da Avenida Rigesa, em Três Barras. A vítima chegou a ser arremessada com o impacto, que aconteceu por volta das 7h35 desta sexta-feira (6). Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente na cidade do Planalto Norte catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e o estado de saúde da vítima.

