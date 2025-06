VÍDEO: Mulher é atropelada enquanto atravessava faixa de pedestres e imagem impressiona em SC Vítima atravessava a faixa de pedestres no centro de Navegantes quando foi atingida por uma motocicleta ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h56 ) twitter

Uma mulher de 54 anos foi atropelada na noite da última quarta-feira (04), enquanto atravessava na faixa de pedestres, no Centro de Navegantes, no Litoral Norte. Segundo relatos de testemunhas, o motociclista envolvido no acidente não teria respeitado a preferência da pedestre, atingindo a mulher no momento em que ela realizava a travessia.

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

