VÍDEO: Mulher é içada por helicóptero Arcanjo após queda em trilha de Bombinhas Mulher contou que se sentiu mal e acabou caindo na trilha, ela precisou ser içada pelo helicóptero Arcanjo ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 15h47 )

O helicóptero Arcanjo 03, do Corpo de Bombeiros, precisou içar na tarde desta segunda-feira (20), uma mulher de 61 anos, no fim da trilha do Morro do Macaco, na região do Canto Grande de Bombinhas, Litoral Norte de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre este incidente e o resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

