VÍDEO: Mulher em briga por perfumes saca revólver e causa confusão em SC

Segundo a PM, o caso começou em frente a um mercado e terminou em briga na rua com disparo em Concórdia, no Oeste

ND Mais|Do R7

Uma discussão envolvendo a venda de perfumes terminou em confusão generalizada, disparo de arma de fogo e prisão na tarde desta segunda-feira (1º), em Concórdia, no Oeste catarinense. Segundo a PM (Polícia Militar), o caso começou em frente a um mercado e terminou em briga na rua, com o disparo de um revólver calibre 38.

