VÍDEO: Mulher em briga por perfumes saca revólver e causa confusão em SC Segundo a PM, o caso começou em frente a um mercado e terminou em briga na rua com disparo em Concórdia, no Oeste ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 08h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma discussão envolvendo a venda de perfumes terminou em confusão generalizada, disparo de arma de fogo e prisão na tarde desta segunda-feira (1º), em Concórdia, no Oeste catarinense. Segundo a PM (Polícia Militar), o caso começou em frente a um mercado e terminou em briga na rua, com o disparo de um revólver calibre 38.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Por que cidade de SC abandonou semáforos?

Florianópolis amplia coleta seletiva de recicláveis secos para 47 novas ruas; confira quais

Barca? Figueirense anuncia saída de 2 jogadores após a Série C